Un banquier qui ne respecte pas son serment bancaire pourra être sanctionné par la FSMA

Pour assurer cette procédure disciplinaire, une loi avait été votée par le Parlement en 2019. Mais elle n'était jamais entrée en vigueur. Le Conseil des ministres a donc donné vendredi son feu vert.

"Après concertation avec le secteur et compte tenu de l'expérience des Pays-Bas, un serment bancaire et un régime disciplinaire sont élaborés sur la base de deux principes", détaille le ministre. Tout d'abord, "contrairement aux règles déjà applicables aux institutions financières, ces règles s'appliqueront aux collaborateurs de banque, sur une base individuelle". Ensuite, "les règles sont intégrées à la mission de contrôle de la FSMA (Autorité des services et marchés financiers)."