Un bon d'Etat à un an pourrait être émis dès septembre

Un bon d'État à un an pourrait être émis sur le marché dès le mois de septembre, indique mardi l'agence de la dette, après l'annonce, réalisée par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem, de lancer un bon d'Etat d'une durée d'un an.

Cette émission "nouvelle formule" vise à concurrencer les livrets d'épargne et à inciter les banques à remonter leurs taux d'intérêt. Plusieurs parties ont proposé de légiférer afin de forcer les banques à augmenter leurs taux sur les livrets, mais le ministre n'est pas favorable à une intervention législative. Cette dernière compromettrait le secteur financier, selon la Banque nationale et la Banque centrale européenne.

L'Agence de la dette prépare déjà cette émission depuis un certain temps, a précisé son directeur Jean Deboutte. Selon ce dernier, il est "pratiquement certain" qu'un bon d'État d'une durée d'un an pourrait être de la partie lors de la prochaine émission prévue le 4 septembre prochain.