Un budget fédéral pour la cybersécurité des hôpitaux

Le conseil des ministres a débloqué vendredi, sur proposition du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke, un budget non structurel de 39,5 millions d'euros que les hôpitaux pourront utiliser pour se munir d'une meilleure cybersécurité, annonce le cabinet du ministre.

"Les hôpitaux sont de plus en plus les cibles de cyberattaques, comme cela a encore été démontré au cours de l'année écoulée. Les investissements dans la cybersécurité pour protéger au mieux les données des patients, et assurer la disponibilité des soins, sont essentiels", commente le socialiste.

Prévenir de telles attaques permet d'augmenter la sécurité des données personnelles des patients, mais aussi d'éviter que les systèmes informatiques et les appareils connectés au réseau informatique ne soient bloqués (et donc d'assurer la disponibilité continue des soins pour les patients).