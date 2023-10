Un bureau de l'agence belge de coopération Enabel endommagé à Gaza

Il s'agit d'un centre de jeunesse et d'innovation situé au sud de la bande de Gaza, où les jeunes peuvent suivre une formation et des activités socio-culturelles, a-t-elle précisé en commission des relations extérieures de la Chambre.

"Il faudra à un moment donné prendre position sur la manière dont cela devra être compensé pour financer la reconstruction", a-t-elle dit.

Selon Mme Gennez, il ne fait aucun doute que des violations sont commises par les deux parties au conflit, Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. "Ce que nous voyons aujourd'hui à Gaza constitue une violation flagrante du droit humanitaire international. Non seulement par la prise d'otages, mais aussi par une violence de guerre disproportionnée et par la privation de services de base à la population", a-t-elle ajouté.

La ministre a appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, exprimant le souhait que des couloirs humanitaires permanents soient mis en place pour permettre aux travailleurs humanitaires et aux biens d'atteindre la zone en toute sécurité, et qu'un système de notification humanitaire soit mis en place afin que l'aide puisse être acheminée aux personnes dans le besoin à des moments réguliers et prévisibles.