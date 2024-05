Un bus aux couleurs de l'arc-en-ciel mis en service à l'approche de la Brussels Pride

Pour l'occasion, les passages piétons arborant déjà les couleurs de l'arc-en-ciel seront repeints, deux autres seront créés à Jette. Un certain nombre de feux de signalisation seront également adaptés et les fontaines de Simonis et Montgomery ainsi que les tunnels du petit périphérique seront éclairés.

"Partout en Europe, les droits des personnes LGBTQIA+ sont remis en question", a indiqué la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt. "Leur sécurité et leur santé sont menacées, en raison de qui elles sont, de la façon dont elles s'habillent, de qui elles aiment ou de la façon dont elles se définissent. Cette discrimination est une réalité quotidienne pour de nombreuses personnes. C'est pourquoi la Pride est toujours pertinente, les arcs-en-ciel dans les rues également", a-t-elle estimé, ajoutant qu'il est indispensable de poursuivre la lutte pour l'égalité des droits.