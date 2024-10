Un candidat du PS s'allie à la liste Ensemble pour former une majorité à Sambreville

La liste PS, qui avait obtenu 12 sièges sur 29 dimanche dernier (-8 par rapport à 2018), avait fait savoir jeudi qu'elle ne rejoindrait pas la liste Ensemble (14 sièges) pour former une majorité. La nouvelle liste mêlant citoyens, libéraux et Engagés, qui avait annoncé au préalable qu'elle ne s'allierait pas non plus avec les trois élus du PTB, était donc dans l'impasse. C'est finalement en obtenant l'accord de Rachid Boukamir, 6e score du PS en termes de voix de préférence, qu'elle a pu former une majorité. Celui-ci, tournant le dos aux socialistes, siègera comme indépendant.

"Un traître nous quittant nous affaiblit bien moins qu'un lâche défenseur", a commenté la tête de liste du PS, Jean-Charles Luperto, qui dirigeait Sambreville depuis 2006. Son successeur, Olivier Bordon, fut notamment premier échevin de la commune jusqu'en 2022, avant de quitter le PS et de créer sa propre liste.