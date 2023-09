Un candidat à la présidence de l'Open Vld prêt à discuter avec le Vlaams Belang

Le candidat à la présidence de l'Open Vld Bert Schelfhout estime que son parti doit pouvoir parler avec le Vlaams Belang et qu'une coalition avec le parti d'extrême droite pourrait être possible "s'ils acceptent de mener notre programme", explique-t-il, jeudi, au 'Krant van West-Vlaanderen'.

Samedi, les membres de l'Open Vld devront choisir entre le président actuel Tom Ongena, le producteur de théâtre Vincent Stuer et Bert Schelfhout pour assurer la présidence du parti.

Dans un entretien au "Krant van West-Vlaanderen" ce jeudi, Bert Schelfhout estime notamment que l'Open Vld devrait discuter avec le Vlaams Belang. "Et s'ils obtiennent bientôt 25 % des voix ? Vous ne pouvez pas ignorer ces électeurs. Mais je ne pense pas pour autant qu'une coalition soit possible. Nos points de vue sont trop éloignés. Mais je veux parler et écouter", déclare-t-il.