Un chauffeur de la Croix-Rouge tué par balle en Ethiopie

Il s'agit du septième membre du plus grand réseau humanitaire au monde à être tué cette année, a indiqué le CICR.

Le CICR a confirmé jeudi que quatre de ses secouristes et deux patients qu'ils transportaient à bord d'une ambulance ont été tués lors d'une frappe sur leur véhicule dans le centre de la bande de Gaza mercredi.

Le CICR est une institution indépendante et neutre qui protège et assiste les victimes de conflits armés et autres personnes touchées par des catastrophes ou dans des situations d'urgence sanitaire.