Un ciel changeant avec des rafales de vent

Le temps restera venteux dimanche après-midi, avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Quelques averses se développeront, excepté dans l'ouest et le nord-ouest. Les maxima se situeront entre 13°C en haute Ardenne et à la mer, et 16 à 17°C en Basse et Moyenne Belgique, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son dernier bulletin.