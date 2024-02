Un comité d'accueil agricole au congrès programmatique du MR

Les militants de la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) ont eu l'occasion, à l'entame du congrès, d'exposer leurs revendications aux plus de 1.100 militants présents.

Leurs représentants ont rappelé que le monde agricole revendiquait une Politique Agricole "plus simple et plus juste", une réciprocité des normes dans les traités commerciaux, une réelle réflexion sur les contingentements imposés aux agriculteurs. Bref, il est temps, à leurs yeux, de redonner aux agriculteurs la place qu'ils méritent dans l'Europe.

La FJA a également répété que ceux-ci se battaient pour le modèle d'agriculture à taille humaine caractéristique du territoire wallon et belge et pour une diminution de "la paperasse".

"Votre combat et vos revendications sont les nôtres, les revenus et une meilleure considération sont les nôtres... cet amour pour le métier de la terre, tout cela est chevillé au plus profond de nos convictions. Nous resterons avec vous sur le chemin", a déclaré, lors de son propos d'ouverture du congrès, le ministre wallon de l'Agriculture Willy Borsus (MR), régional de cette étape de campagne du MR.