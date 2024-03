Un débat tout en douceur entre De Croo et Magnette, des tensions entre MR, PS et Ecolo et des chatons qui parlent politique: voici notre 28ème Carnet de Campagne

Partager:

Carnet de Campagne épisode 28. A 70 jours des élections, c’est une semaine marquée par les tensions entre le MR, le PS et Ecolo. Mais aussi par un débat tout en douceur entre le Premier ministre et le président du PS. Attention, ils ont la même ambition : devenir patron du gouvernement. Enfin, gros plan sur les élections européennes: les vidéos avec des chatons fonctionnent aussi en politique.

Une fois n’est pas coutume, on commence avec un peu d’amour. Comme décor, notre studio. Face-à-face : Alexander et Paul, De Croo-Magnette. Amour impossible? Peut-être, oui. L'un est libéral flamand, l'autre est socialiste francophone. Et pourtant. "Je dis : moi, je pense que l’on a fait du bon travail", déclare Paul Magnette. "Et honnêtement, on a fait ce que l’on a promis aux belges", répond le Premier ministre Alexander De Croo. Déclaration d’amour en direct. C’est merveilleux. C’est très rare... mais cela n’a pas duré. Ils n’ont pas la même analyse de leur relation. "Je suis fier des acquis du Parti socialiste dans ce gouvernement", déclare sur notre plateau Paul Magnette. Alexander De Croo voit de son côté "un programme de gouvernement qui a été réalisé avec énormément d’accents libéraux", dit-il. "Et j’en suis fier", ajoute le Premier ministre.

Paul Magnette l'affirme : "Si demain, la famille socialiste est la première famille, je suis prêt à assumer mes responsabilités". La question est retournée à Alexander De Croo: "Est-ce que vous souhaitez rester Premier ministre ?". Il répond : "Vous savez la vraie question, c’est : où est-ce que l’on veut aller avec notre pays ? Moi, je pense que j’ai montré que je suis capable de ramener les gens ensemble". Les tensions de la semaine Beaucoup moins détendue, la campagne côté francophone. Les tensions de la semaine ont toutes un point commun : le MR. Premier exemple : Conseil national de sécurité et cette demande libérale de mettre l’armée dans les rues pour aider à lutter contre le trafic de drogue. "Que la défense, comme on l'avait fait avec Charles Michel à l'époque, puisse reprendre une série de tâches. On va en discuter demain. J'ai porté le point au CNS", déclarait dans le 7h50, le vice-premier ministre David Clarinval (MR).

Ludivine Dedonder (PS), la ministre de la Défense, répond : "Cette demande du MR est une solution simpliste, je dirais. Ce qu'il faut faire, c'est renforcer la police, renforcer la justice". À la Chambre, le député fédéral Denis Ducarme (MR) remet une couche : "Au niveau du groupe MR, nous insistons, nous persistons. Nous estimons en effet que la Défense nationale et l'armée peut aider à sécuriser Bruxelles". Blocage à la FWB Autre exemple de tension, plus au fédéral, mais à la Fédération Wallonie-Bruxelles : les étudiants étaient dans la rue, ce mercredi 27 mars, contre le décret paysage. Ils se sont rassemblés devant le siège du gouvernement de la fédération. Celui-ci est composé de 3 partis : PS, Ecolo et le MR. Mais deux partis veulent revoir le décret, le PS et Ecolo, pour éviter que trop d'étudiants soient exclus de leurs études.