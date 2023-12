Un dispositif innovant de détection des intrusions sur les voies à Esneux

Après avoir équipé, fin 2021, le côté sud de la jonction bruxelloise "Nord-Midi" d'un système innovant de détection des intrusions fonctionnant avec des faisceaux infrarouges, le gestionnaire des infrastructures ferroviaires Infrabel a lancé une phase de déploiement plus large sur le réseau belge, et en particulier sur les points les plus sensibles.