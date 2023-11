Un élève sur deux se rend uniquement aux toilettes en dernier recours ou n'y va jamais

À l'aube de la Journée mondiale des toilettes, le 19 novembre, le Fonds BYX a dévoilé les premiers résultats d'une enquête sur les toilettes scolaires menée par MGY Conseil auprès de 2.893 personnes, dont 1.382 élèves ou anciens élèves entre août et octobre 2023. L'objectif de cette étude est de connaître les avis des enseignants, parents et élèves sur leur vécu des toilettes scolaires et leur opinion sur la mixité des sanitaires.

Si un élève sur deux se rend uniquement aux toilettes en dernier recours, ils sont 8% à ne jamais s'y rendre, une tendance plus importante chez les garçons. En outre, près d'un élève sur six ne se sent pas souvent, ou jamais, en sécurité, dans les toilettes scolaires. Ils sont à peine plus de la moitié à déclarer les toilettes propres et agréables ou acceptables, 17% les considérant très désagréables ou très sales.