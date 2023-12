Un élu de 24 ans succède au vétéran Karl-Heinz Lambertz au Parlement germanophone

Le nouveau député, titulaire d'un bac en langues modernes et communication médiatique, a aussi étudié durant une année à Trèves avant de travailler pendant un an en tant que chargé de communication pour le groupe socialiste au sein du Parlement germanophone. Au Grenz-Echo, il a indiqué que la santé mentale et la sécurité sociale feraient partie de ses priorités.

Ancien ministre-président germanophone, ex-chargé de mission royale, M. Lambertz, 71 ans, a tiré sa révérence mercredi dans l'hémicycle d'Eupen, après 42 ans de carrière politique.