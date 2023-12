Un employé sur quatre a reçu un bonus cette année

Du côté des ouvriers, environ un sur 10 a pu compter sur un bonus, d'un montant moyen de 1.250 euros, selon l'analyse d'Acerta qui repose sur les données de 505.000 travailleurs du secteur privé.

Le bonus le plus distribué (12,9% des employés) est le non récurrent CCT 90. Lié aux résultats, il s'applique à toute l'entreprise ou à une division en particulier, selon que des objectifs fixés à l'avance ont été atteints ou non. L'autre bonus collectif, la prime bénéficiaire, est moins populaire et n'a été accordé qu'à 1,9% des employés.