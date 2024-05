Un eurodéputé allemand gravement blessé dans une agression

L'eurodéputé allemand Matthias Ecke a été agressé et gravement blessé à Dresde. Cela s'est produit alors qu'il collait des affiches électorales vendredi soir, a indiqué la police. L'élu du SPD, le parti social-démocrate (gauche) du chancelier Olaf Scholz, a été transporté à l'hôpital et devra subir une intervention chirurgicale.

Le SPD se dit choqué par l'incident. La section du parti en Saxe a fait savoir que d'autres équipes de campagne avaient également été insultées et intimidées lors de la pose d'affiches. Il a qualifié l'attaque contre M. Ecke de "signal d'alarme indubitable" pour tous les Allemands. S'en prendre aux démocrates est le modus operandi des fascistes, peut-on lire dans un communiqué.

Matthias Ecke, âgé de 41 ans, aurait été attaqué par un groupe de quatre personnes. Peu avant, un employé du parti écologiste (Grünen), âgé de 28 ans, avait été frappé à coups de pied et de poing alors qu'il collait des affiches. Les autorités soupçonnent le même groupe d'être à l'origine des deux agressions. Rien n'a encore filtré à propos des motivations des auteurs.

La police enquête également sur une autre attaque visant deux hommes politiques, Kai Gehring et Rolf Fliss des Grünen. Cet incident a eu lieu jeudi soir à Essen, non loin de la frontière avec les Pays-Bas. Fliss, un politicien local, aurait reçu un coup de poing au visage. Ses agresseurs sont ensuite montés dans un taxi et ont pris la fuite. Il y aurait deux agresseurs.