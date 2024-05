Un événement pour sensibiliser aux dangers des discours populistes et racistes à Namur

L'événement se déroulera le vendredi 7 juin sur la place Maurice Servais à Namur. L'idée, à l'avant-veille des élections régionales, fédérales et européennes, est de combattre l'extrême droite et surtout "la banalisation de ses idées nauséabondes", ont indiqué les organisateurs.

Au menu de la soirée du 7 juin: des concerts engagés, mais aussi un village associatif, propice aux échanges d'idées.

"Il y a un travail d'éducation à effectuer et le contact humain est plus intéressant qu'une brochure", a également estimé le secrétaire régional de la FGTB Namur, Sébastien Carboni. "On veut sensibiliser la population aux dangers des discours populistes et racistes. L'événement sera gratuit pour toucher le plus large public possible."

Une deuxième édition de "Nuit blanche contre listes noires" sera organisée le 11 octobre, à deux jours des élections communales.