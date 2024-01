Un faux journal pour alerter sur les dangers de l'extrême droite distribué en FWB

Le Centre d'action laïque (CAL) distribuera lundi, en Wallonie et à Bruxelles, un faux journal destiné à attirer l'attention sur les dangers de l'extrême droite en vue des élections 2024, annonce dimanche l'association dans un communiqué.

"Et force est de constater que cette fiction n'est pas si éloignée que ça de la réalité : chaque article repose sur une situation politique réelle observée actuellement dans un pays d'Europe ou ailleurs dans le monde. En d'autres mots, il ne faudrait pas grand-chose pour glisser de l'improbable à la réalité", souligne le Centre d'action laïque.

Intitulée "Vraiment", la gazette d'anticipation compile une série d'articles présentant les discours, projets et décisions liberticides prises par le parti d'extrême droite "Juste Nous" arrivé récemment au pouvoir au pays imaginaire de Dystonia.

Un QR code figurant dans le journal renvoie au site internet www.vraiment.eu, sur lequel chaque article bénéficie d'un décryptage pédagogique.

Cette opération de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la campagne d'éducation permanente du Centre d'action laïque "Les extrémismes, notre prison", qui a pour objectif de "susciter la réflexion, d'analyser et de débattre des extrémismes de toute nature, qu'ils soient politiques, de gauche comme de droite, ou religieux", explique l'association.

"À l'aube d'une année électorale qui, en Belgique, concernera tous les niveaux de pouvoir, de l'Europe à la commune, le faux journal 'Vraiment' se concentre plus particulièrement sur l'extrême droite", ajoute-t-elle. "Tout au long des campagnes électorales à venir, le Centre d'action laïque sera dans la Cité, ira à la rencontre de la population et prendra le temps du débat pour décortiquer, déconstruire et expliquer la réalité du programme de l'extrême droite", ponctue le CAL.