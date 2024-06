Un fonctionnaire wallon détournait l'argent des certificats verts

Le fonctionnaire s'était approprié de nombreux certificats verts en falsifiant les données encodées et en les revendant ensuite. L'argent était versé sur des comptes en banque différents pour ne pas attirer l'attention du système informatique ou de ses collègues.

La fraude aurait ainsi duré plusieurs mois et a été mise au jour fin 2023. Le fonctionnaire mis en cause a été suspendu dans la foulée et le parquet de Namur avisé. Une information judiciaire a été ouverte.