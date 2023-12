Un homme interpellé au terme d'une course-poursuite avec la police à Somme-Leuze

Un automobiliste né en 1983 a été interpellé, vendredi soir au terme d'une course-poursuite de plusieurs kilomètres avec la police au sein des communes d'Havelange et Somme-Leuze, indique le parquet de Namur.

L'homme a tenté de se soustraire à un contrôle organisé dans le cadre d'une opération BOB. La police indique avoir atteint les 180km/h en poursuivant le conducteur.

Durant cette course-poursuite, l'automobiliste a commis une série d'infractions. Il a notamment traversé les villages de Méan et de Maffe (Havelange) à plus de 100km/h au lieu de 50km/h et n'a pas respecté différents marquages au sol.