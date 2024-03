Un jeudi après-midi entre éclaircies et précipitations

Le ciel deviendra progressivement peu à partiellement nuageux dans la moitié ouest du pays mercredi après-midi, tandis que le temps restera très nuageux dans l'est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques pluies ou averses seront temporairement possibles dans l'est. Ailleurs, le temps restera sec mais le risque d'averses augmentera sur l'ouest en fin de journée. Les maxima s'échelonneront de 7°C en Hautes-Fagnes à 13°C dans l'ouest.

En soirée, le ciel deviendra plus nuageux sur l'ouest où quelques averses pourront se produire. Ailleurs, on bénéficiera d'éclaircies. En seconde partie de nuit, la nébulosité augmentera progressivement à l'approche d'une zone de pluie qui abordera la frontière française en fin de nuit. Les minima varieront de localement 1°C en Ardenne à 7°C en plaine.

Jeudi, en début de matinée, une zone de pluie traversera rapidement notre pays depuis la France en direction des Pays-Bas. Elle sera suivie d'un ciel changeant et de quelques averses éparses, sans doute plus nombreuses dans le sud-est. En fin de journée, les éclaircies auront tendance à s'élargir. Les maxima oscilleront entre 7 ou 8°C en Hautes-Fagnes et entre 11 et 13°C en plaine.