Un meilleur remboursement pour les visites des médecins spécialistes en maison de repos

"Dans les cas où les patients ne peuvent pas se rendre chez le médecin, nous devons garantir que le médecin puisse rendre visite au patient. Nous pouvons ainsi garantir les meilleurs soins à chaque patient", a expliqué le ministre à l'occasion de la Journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer.

"Comme tout le monde, les patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de démence méritent les meilleurs soins possibles. Et ce, même s'ils séjournent dans en maison de repos et de soins. Pour les patients résidant dans de tels centres, il n'est souvent pas facile de se rendre chez un médecin spécialiste, chez un neurologue, un psychiatre, un neuropsychiatre ou un gériatre. Ce manque de suivi empêche souvent le diagnostic et le traitement précoces de la démence", a-t-il ajouté.