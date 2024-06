Un millier de participants à une manifestation pro-palestinienne à Gand

Les manifestants appelaient à un cessez-le-feu à Gaza et à des sanctions contre Israël. Sur leurs pancartes, on pouvait notamment lire "Stop the killing" et "Boycot Israël". Ils entendaient également envoyer un signal en faveur de la Palestine lors des négociations pour la formation du prochain gouvernement fédéral.

La manifestation était organisée par des associations de la société civile telles que 11.11.11, Vrede vzw, Les Ambassadeurs et la Coalition gantoise pour la Palestine.