"À un moment, l'élastique va casser": des agriculteurs rencontrent Elio Di Rupo avec l'espoir d'actes forts du politique

Une délégation d'agriculteurs va pouvoir rencontrer le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, ce mardi après-midi à Mons. Le but est de maintenir la pression sur le politique, quelques jours après la manifestation de Bruxelles. Trente tracteurs sont présents depuis ce matin sur le parking des Grands Prés avec un mot d'ordre, "ne rien lâcher sans gêner les consommateurs".

"On veut surtout faire comprendre à la population, qui est derrière nous pour le moment, ce que nous vivons dans nos exploitations. On ne veut rien bloquer, mais on veut faire passer le message", déclare David Jonckheere, agriculteur à Erquelinnes.