Un navetteur sur huit se rend au travail à vélo

La société de RH a analysé l'incidence du kilométrage et des indemnités vélo en 2023 et au cours des quatre premiers mois de 2024 pour plus d'un million de travailleurs dans 35.000 entreprises, parmi lesquels plus de 150.000 enregistrent leurs déplacements domicile-travail à vélo.

Sur les cinq dernières années, la part des navetteurs à bicyclette a augmenté de 8 % en 2018 à 13 % en 2023. Le navettage à vélo est, par ailleurs, plus populaire en Flandre (17 % des travailleurs) qu'à Bruxelles (6 %) et qu'en Wallonie (2 %).