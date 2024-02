Un nouveau guichet d'économie locale ouvre ses portes dans le nord-ouest de Bruxelles

Caractérisés par un ancrage local fort, ces outils offrent des accompagnements individuels et généralistes, allant de l'aide administrative à l'obtention de crédits, en passant par la demande de primes et subventions, la création de business plans, mais aussi des conseils juridiques et en communication.

Ce nouveau guichet s'ajoute aux cinq déjà opérationnels à Bruxelles (Anderlecht, Molenbeek, Saint-Gilles, Schaerbeek et Bruxelles-Ville). Implanté à Koekelberg et mis en place en partenariat avec les communes de Ganshoren, Koekelberg et Berchem-Sainte-Agathe, il soutiendra les entrepreneurs et candidats entrepreneurs de toutes les communes du nord-ouest de Bruxelles.

"Les guichets d'économie locale sont des structures essentielles qui permettent d'accompagner les indépendant(e)s et les commerçant(e)s dans le développement de leurs projets. En aidant très concrètement ces entrepreneurs à développer leurs idées, on leur permet également de s'émanciper. En ouvrant un nouveau guichet dans le nord-ouest de Bruxelles, on soutient aussi le dynamisme économique croissant des communes concernées", a justifié la secrétaire d'État, dans un communiqué.

Les GEL sont coordonnés au niveau régional par hub.brussels et travaillent en collaboration avec les organismes locaux d'insertion socioprofessionnelle, tels que les antennes Actiris, les missions locales et les CPAS, les services communaux compétents, ainsi qu'avec les structures faisant partie de l'écosystème bruxellois de l'aide à la création et au développement des TPE.

Selon le cabinet de la secrétaire d'État, depuis 2018, les guichets d'économie locale ont permis le développement de 300 entreprises par an et la création de plus de 2.500 emplois sur le territoire de la Région bruxelloise depuis 2018.