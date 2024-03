Un nouveau moyen de communication sécurisée des informations classifiées belges

Le gouvernement fédéral vient de lancer Belgian Secure Communications (BSC). Sous la houlette du ministre de la Justice Paul Van Tigchelt, ce tout nouveau système de communication est destiné aux ministres, aux hauts fonctionnaires, aux diplomates et aux fonctions de sécurité essentielles. Il doit leur permettre d'échanger des informations sensibles, des données classifiées et des communications de manière sécurisée, annonce son cabinet vendredi dans un communiqué.

L'ensemble des échanges de données effectués via des logiciels développés commercialement, même s'ils fonctionnent avec le cryptage et le cryptage de bout en bout, n'offre pas de garanties de sécurité suffisantes pour les communications sensibles et classifiées des autorités, estime le cabinet Van Tigchelt. "Les réseaux téléphoniques et les canaux ordinaires tels que WhatsApp, Telegram, Signal et Teams ne sont donc pas utilisables à cette fin", conclut-il.

Le cabinet du ministre justifie l'utilité du nouveau système par un exemple : "lors d'une mission économique belge en Chine effectuée en novembre 2019, 135 tentatives de piratage par heure ont été détectées sur les téléphones portables des membres de la délégation. En janvier dernier, lors de la dernière mission en Chine avec le Premier ministre Alexander De Croo, le Belgian Secure Communications (BSC) a fourni des téléphones mobiles sécurisés séparés et des directives strictes afin que la mission puisse se dérouler en toute sécurité."