Un nouveau parti d'extrême-droite voit le jour en Flandre: "C'est étrange que la Flandre fasse partie de la Belgique"

"Nous faisons partie de la même nation, nous avons lancé le même mouvement il y a six cents ans. Il est étrange que la Flandre fasse partie de la Belgique", a déclaré le chef du parti, qui a fait référence à plusieurs reprises samedi soir aux Pays-Bas du Nord et du Sud. "Si nous devons coopérer les uns avec les autres dans un contexte européen, il est étrange que les "Néerlandais" ne le fassent pas", a déclaré M. Baudet.

Le populiste souhaite que le FvD offre une alternative aussi en Flandre aux autres partis (de droite). Il avance que le Vlaams Belang en Flandre, et le PVV de Geert Wilders aux Pays-Bas, sont fait de la même étoffe. "Le Vlaams Belang estime qu'Israël est plus important que l'Europe, n'a rien fait durant la crise du coronavirus, et soutient l'Ukraine au lieu de notre plus grand allié européen, la Russie", a poursuivi le Néerlandais.

Néanmoins, M. Baudet a promis de "ne pas se mettre en travers du chemin" du Vlaams Belang, du moins pendant les élections nationales. "Nous espérons qu'ils feront aussi bien que possible et qu'ils obtiendront l'indépendance (de la Belgique NDLR). Ensuite, nous ferons en sorte que la Flandre puisse sortir de l'UE".

Au cours des mois prochains, le FvD cherchera à recruter un nouveau leader en Flandre. La formation dispose à ce jour d'un représentant au sein du Parlement européen, Marcel de Graaff. Il a fait partie du groupe Identité et Démocratie (ID) au Parlement européen, dont font notamment partie la Ligue italienne, le Rassemblement national (RN) français et le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD). Mais en raison de ses vues divergentes au sujet de l'Ukraine et pro-russe, M.De Graaff a quitté ce groupe en 2022. Lors des récentes élections parlementaires aux Pays-Bas, le FvD a obtenu trois sièges.