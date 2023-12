Un nouveau train de nuit Berlin-Bruxelles a débarqué à la gare du Midi

Le voyage durera, au total, 13 heures et 38 minutes, s'il n'y a aucun retard. Le train de nuit circulera trois fois par semaine, mais il est prévu de passer à une fréquence quotidienne d'ici le mois d'octobre de l'année prochaine.

À partir de demain/mercredi, la compagnie ÖBB lancera une liaison nocturne entre Bruxelles et la capitale allemande Berlin. Trois trains par semaine seront proposés dans un premier temps, avant que la fréquence ne devienne quotidienne à l'automne 2024.

Le "Nightjet" est opéré par la SNCB, la SNCF mais aussi la compagnie autrichienne ÖBB et la Deutsche Bahn en Allemagne.

Le train fera escale à Francfort, Bonn, Cologne et Liège. Un train de nuit circulera également entre Paris et Berlin, en correspondance avec le train de nuit de Bruxelles.

Le train de nuit Paris-Bruxelles-Berlin constitue la deuxième ligne de train de nuit "Nightjet" dans notre pays. Le "Nightjet" d'ÖBB circule déjà entre Vienne, la capitale autrichienne, et Bruxelles. Et depuis fin mai, un train de nuit circule entre Bruxelles et Berlin, exploité par European Sleeper.