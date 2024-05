Un partenariat public-privé inédit pour reconvertir le site BASF à Feluy

Le chantier de réhabilitation de l'ancien site industriel BASF à Feluy a été lancé mercredi en présence du ministre wallon de l'Economie et de l'Aménagement du Territoire Willy Borsus, des instances communales et de l'intercommunale IDEA ainsi que des représentants de "Feluy M2M", nom donné au premier partenariat public-privé de Wallonie dans le cadre d'une réhabilitation d'une friche industrielle.

Le projet Feluy M2M est orchestré autour d'un partenariat public-privé, une première en Wallonie. Il est composé, dans son volet privé, des sociétés Ecoterres et Wanty regroupées en la société "Blue Site", et de l'agence de développement économique IDEA. Les trois partenaires ont pour objectif de redonner vie au site industriel emblématique dans la région du Centre qui est inexploité depuis 2016. Le partenariat a reçu un subside de près de 9.680.000 euros de la Wallonie.

Le site BASF, où se concentrait l'activité pétrolière entre 1969 et 2008, est situé dans le parc industriel de Feluy Nord. Il s'étend sur 658.300 m2. Le projet Feluy M2M consiste en la dépollution du site, son nivellement et son redéploiement.

Les travaux d'assainissement des sols et des eaux ont commencé en 2023, après identification des différentes pollutions avec un accent particulier sur les PFAS. "Il s'agira ensuite d'équiper le site de voiries, des impétrants nécessaires, d'un système d'égouttage et d'aménager le site en neuf plateaux constructibles (46 ha) qui pourront accueillir de nouvelles activités porteuses d'emplois et de valeurs pour le territoire", a expliqué Denis Drousie, président de Feluy M2M. L'aspect durable du projet se traduit par douze hectares dédiés à la biodiversité. Un accent particulier est également mis sur la mobilité douce, notamment par l'aménagement de pistes cyclables.