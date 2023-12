Un peu de répit mardi avant le retour de la pluie et des rafales de vent

Ce mardi, le temps sera plus calme et plus sec sur la majeure partie du pays avec quelques éclaircies mais un soleil souvent voilé, prévoit l'IRM.

Le matin, quelques ondées seront encore possibles sur l'est du pays et des pluies résiduelles concerneront l'extrême sud. Ailleurs, le temps sera sec avec des éclaircies. L'après-midi, le temps restera calme sous un ciel changeant avec parfois de larges éclaircies, mais aussi des voiles d'altitude de plus en plus épais. Le risque d'ondée se cantonnera exclusivement à la Lorraine belge.

Les maxima ce mardi seront compris entre 6 ou 7°C en Hautes-Fagnes et 9 ou 10°C en plaine, sous un vent d'ouest à sud-ouest d'abord encore modéré, mais qui faiblira graduellement l'après-midi. À la Côte, le vent sera orienté au secteur ouest et sera d'abord encore assez fort.