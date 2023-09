Un plan d'action wallon pour aider les personnes autistes

"On estime qu'une personne sur 150 est touchée par l'autisme. Certaines études parlent même de 1 sur 100. De 25.000 à 35.000 personnes et leurs familles sont concernées en Wallonie par des troubles autistiques", avance la ministre.

Un nouveau centre de référence va être créé à Namur, en plus de ceux à Liège et Mons. Deux nouveaux centres pédopsychiatriques vont aussi voir le jour à Charleroi et à Libramont.