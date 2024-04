Un podium 100% belge sur la course à l'élimination à Gross-Gerau

La Belgique a placé trois patineurs sur le podium de la course à l'élimination de la manche de Coupe d'Europe de roller à Gross-Gerau dimanche en Allemagne. Jason Suttels s'est imposé devant Bart Swings et Indra Médard.

Suttels a dépassé Swings, vainqueur de la course aux points samedi, dans le dernier tour de cette course sur 10 km pour décrocher la victoire tandis que Médard a devancé trois Colombiens pour compléter un podium 100% noir-jaune-rouge.

Chez les dames, Fran Vanhoutte et Jorun Geerts ont terminé respectivement 10e et 13e d'une course remportée par la Colombienne Gabriela Rueda qui a également terminé en tête du classement combiné (500 m, course aux points et élimination) devant Vanhoutte.