Un précompte professionnel sur les indemnités d'invalidité dès le 1er janvier 2025

Un précompte professionnel sera retenu sur les indemnités des personnes en invalidité, dès le 1er janvier 2025, ceci pour leur éviter de devoir payer un montant élevé au moment du calcul annuel des impôts, annonce mardi l'Inami dans un communiqué. Il s'agit plus précisément des personnes reconnues en incapacité de travail depuis plus d'un an.