Un premier coup de pelle pour la cyclostrade qui reliera Louvain-la-Neuve à Wavre

Le ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures, Philippe Henry, a donné mardi en compagnie des autorités communales d'Ottignies et de Wavre, le premier coup de pelle du chantier d'aménagement d'une cyclostrade entre Louvain-la-Neuve et Wavre. Trois phases de travaux sont prévues pour réaliser ce tronçon de 12 km, longeant la nationale 4 et l'autoroute E411.

La cyclostrade entre Wavre et Louvain-la-Neuve s'inscrit dans un projet de plus grande envergure, consistant à terme à relier Namur et Bruxelles via cette voie rapide et sécurisée pour les cyclistes. Une cyclostrade est une route dédié au trafic important des vélos. Séparée physiquement de la voirie pour assurer une sécurité maximale à ses usagers, elle suit un tracé continu et est pourvue de deux bandes (une pour chaque sens) larges de deux mètres chacune.

Les travaux seront réalisés en trois phases: la première, qui vient de débuter, est l'aménagement entre le giratoire de Wallonie à Louvain-la-Neuve et le giratoire dit du Décathlon (Lauzelle), à l'entrée de Wavre. La deuxième phase concernera à partir de la mi-février le tronçon compris entre la rue du Manil et la caserne des pompiers de Wavre. Cette portion longe la E411. Enfin, la troisième phase, prévue après avril, se concentrera sur le tronçon central entre la caserne des pompiers et le giratoire dit du Décathlon.