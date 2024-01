Un projet de sensibilisation aux élections et à la démocratie dans la région du Centre

Le projet de sensibilisation aux élections et à la démocratie "On vote citoyen(ne)?" a été présenté lundi à l'Athénée provincial de La Louvière. Pas moins de 2.000 personnes se sont déjà inscrites aux différentes activités pédagogiques organisées entre les mois de janvier et septembre 2024 par la Maison de la Laïcité de La Louvière et ses partenaires provinciaux.