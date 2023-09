Un projet-pilote d'intégration des primo-arrivants pourrait être étendu à toute la Flandre

Le ministre flamand de l'Intégration, Bart Somers, veut étendre à toute la Flandre un projet-pilote mené à Anvers, visant à accompagner les primo-arrivants dans leur recherche d'emploi et de formation, annonce jeudi l'Atlas, l'agence anversoise de l'Intégration et de l'Insertion civique, en charge du projet.

"Le taux d'emploi des primo-arrivants deux ans après leur arrivée est encore trop faible", pointe le ministre libéral, alors que "seuls 41% des hommes et 28% des femmes" réussissent à s'intégrer sur le marché du travail.

Le projet-pilote a pour objectif d'aider les personnes primo-arrivantes ayant accompli leur parcours d'intégration à trouver un emploi ou à suivre des études supérieures. Un accompagnement censé faciliter leur intégration sur le marché du travail. Quelque 250 personnes ont déjà pu en bénéficier. Parmi elles, Sediqua S., une réfugiée afghane, qui a été aidée pour obtenir la reconnaissance de son diplôme et a pu commencer une nouvelle formation dans la foulée.

Le ministre flamand souhaite dès lors étendre à toute la Flandre le projet-pilote mené à Anvers.

En février 2022, un nouveau parcours d'intégration, plus contraignant, est entré en vigueur dans le nord du pays. Celui-ci repose sur quatre piliers: la connaissance du néerlandais, la compréhension de la société flamande, l'insertion sur le marché de l'emploi et le développement d'un réseau social au moyen d'un parrainage. L'examen qui marque la fin du parcours d'intégration est par ailleurs plus sévère depuis février dernier.

D'après Shanah De Boeck de l'agence Atlas, depuis la réforme, 87% des personnes ayant suivi un parcours d'intégration se sont inscrites auprès du VDAB (l'office flamand de l'Emploi, NDLR) contre 17% auparavant.