Un quart des familles monoparentales rencontrent des problèmes financiers

Un quart des familles monoparentales belges rencontrent des problèmes financiers, soit deux fois plus que la population moyenne. C'est l'un des constats d'une étude menée à l'initiative de l'AMA (Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri), du CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) et d'Ikea Belgique. Avec d'autres associations, ces acteurs ont rédigé un mémorandum à l'attention des partis politiques en vue des élections du mois prochain.