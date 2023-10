Un rapprochement inattendu: Elio Di Rupo et Jacqueline Galant enlacés sur la piste de danse

Le chanteur Baldo fête ses 50 ans de carrière ce week-end. Pour l'occasion, l'artiste originaire de Colfontaine organisait une réception à Jurbise, dans le Hainaut. La salle était comble. Dans l'assistance, deux personnalités de marque: Elio Di Rupo, ministre-président wallon et ancien président du PS, et Jacqueline Galant, bourgmestre de Jurbise, députée wallonne MR et ancienne ministre fédérale de la Mobilité.

Les deux politiques se sont laissés porter par l'ambiance bon enfant. Jacqueline Galant et Elio Di Rupo ont été jusqu'à partager la piste de danse pour une petite valse. "Plein de surprises amicales. Même deux danseurs de talent", a commenté le chanteur Baldo sur sa page Facebook.

Le moment est anecdotique, mais c'est un rapprochement inattendu. Il tranche avec les passes d'armes des figures de leurs partis. Chaque rencontre de Paul Magnette et de Georges-Louis Bouchez sur un plateau de télévision fait des étincelles. Sur le terrain, la relation entre les élus des deux partis restent visiblement très cordiales. Un petit moment de répit alors que chaque formation politique se prépare pour le prochain gros rendez-vous électoral dans 238 jours.