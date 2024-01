Un rassemblement en soutien à la grève générale en Argentine s'est tenu à Bruxelles

"La patrie n'est pas à vendre", insistaient les manifestants, parmi lesquels de nombreux résidents belges d'origine argentine, soutenus par des membres de la FGTB, de la CSC et de la Confédération Syndicale Internationale (CSI). "Tous unis contre l'extrême-droite et l'ultralibéralisme" et "Pas touche aux droits des femmes", pouvait-on lire sur certaines pancartes.

Exprimant indignation et crainte face aux mesures austéritaires du gouvernement argentin, le secrétaire adjoint général de la CSI, Eric Manzi, a rappelé sa solidarité avec celles et ceux qui s'attèlent à défendre "les valeurs et les libertés fondamentales de notre démocratie". Actuellement menacés en Argentine, ces droits représentent une "attaque considérable contre le peuple argentin", selon lui, non sans rappeler "les jours sombres de la dictature".

Les manifestants ont alerté sur les conséquences désastreuses de telles mesures qui, sous prétexte de restructurer l'économie et la société argentine, détruiraient "plus d'un siècle de travail et de luttes sociales".