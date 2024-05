Un recours en annulation du permis d'urbanisme a été introduit au Conseil d'Etat

Ces citoyens représentent aussi la Commission pour la conservation, la gestion et le développement de la nature dans la vallée du Vogelzangbeek et l'asbl We Are Nature.Brussels. Il se font le relais d'une mobilisation en faveur de la "biodiversité locale et de la quiétude du parc de Neerpede".

Ils se préparent également à introduire un recours contre le permis d'environnement.