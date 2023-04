"Un réel intérêt des partenaires espagnols"

Un événement tel que Casa Valonia a tendance à livrer des résultats plus rapidement dans des secteurs comme le numérique et des technologies créatives que dans d'autres industries plus lourdes, a assuré auprès de l'agence Belga Pascale Delcomminette, administratrice déléguée de l'Awex et de Wallonie-Bruxelles International. "On a senti un réel intérêt de la part de nos partenaires espagnols", s'est-elle félicitée lors d'un premier bilan après trois jours de mission à Madrid.