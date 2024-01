Un respect mutuel et sans ingérence, l'un des messages de De Croo aux dirigeants chinois

Le chef du gouvernement et la cheffe de la diplomatie se sont entretenus successivement avec le président de l'Assemblée nationale chinoise, Zhao Leji, et le Premier ministre chinois, Li Qiang, avant une rencontre prévue dans l'après-midi avec le président chinois Xi Jinping. M. De Croo a rappelé quelques-uns des thèmes qui tiennent à cœur à la Belgique dans ses relations avec la Chine, en particulier des relations économiques plus équilibrées. Il a également évoqué les droits de l'homme - "le rôle de la Chine dans le maintien des droits de l'homme à travers le monde"- et l'"ingérence" - l'un des dossiers qui a fait l'actualité en Belgique, récemment encore avec les soupçons de corruption d'un ancien parlementaire d'extrême-droite.

"J'espère que nous aurons l'opportunité de discuter d'un certain nombre de sujets entre nos deux pays et nos positions liées par exemple aux droits humains et au respect à 100% des systèmes politiques de chacun, un respect sans ingérence", a-t-il expliqué à son homologue chinois dans les propos liminaires de la réunion.