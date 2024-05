Un site internet pour prévenir les violences sexuelles en ligne

Le site a été réalisé en collaboration avec l'Institut pour l'Egalité entre les Femmes et les Hommes et l'association Garance, active dans la lutte contre les violences de genre.

Le site www.violencessexuellesenligne.be décrit 21 situations concrètes mettant en scène des comportements en ligne qui questionnent ou dépassent les limites, dont celles du consentement: partage de photos intimes, messages sexuels d'un supérieur, dickpicks, mise en ligne d'actes sexuels, etc. Pour chaque situation, le site indique ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, ainsi que la législation qui s'applique ou ne s'applique pas.

"Les comportements sexuels inappropriés et la violence en ligne sont un problème courant qui peut avoir des conséquences majeures pour les victimes, principalement les femmes. Avec ce nouveau site, nous voulons indiquer très clairement ce qui peut et ne peut pas être fait, afin que les gens sachent quand quelqu'un dépasse les bornes et puissent réagir correctement. Les auteurs ne pourront plus se réfugier derrière l'argument selon lequel ils ne savaient pas", a expliqué Mme Leroy.