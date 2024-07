Un stade abandonné à Anderlecht bientôt ouvert aux habitants du quartier

Le stade Verdonck dans le quartier de Scheut à Anderlecht, à l'abandon depuis plus de dix ans, sera bientôt accessible aux habitants du quartier, à la suite d'une décision de la commune d'Anderlecht et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), propriétaire du site. Il faut, avant cela, établir un cadre juridique pour l'utilisation du stade et le concrétiser.

"Les riverains me parlent de ce terrain depuis 2019 pour des problèmes avec des personnes qui déversent des déchets et des squatteurs dans l'ancien bâtiment de la conciergerie", explique l'échevin de la Transition écologique et chargé de l'espace public à Anderlecht. "Finalement, le terrain a été nettoyé et la conciergerie démolie, mais se posait alors la question de si et quand le stade pourrait être utilisé, pour ne plus qu'on le laisse se détériorer à nouveau."

Une association de riverains s'est également rendue avec l'ASBL We Are Nature auprès de l'administration communale pour que le stade soit à nouveau accessible aux personnes et aux enfants du quartier.