Un supplément d'honoraires pour des scanners uniquement à titre exceptionnel

Toute personne se rendant dans un hôpital belge pour y passer un scanner ou une IRM payait bien souvent des suppléments d'honoraires. Un projet de loi du ministre Vandenbroucke stipule désormais que l'imagerie médicale devra être facturée suivant les tarifs officiels.

Sont concernés, en première ligne, les scanners urgents, comme ceux effectués pour l'examen d'un kyste jugé inquiétant. Aucun supplément ne pourra non plus être réclamé pour d'autres scanners effectués en heures pleines. Les cas pour lesquels le montant pourrait être majoré sont les scanners non urgents qui sont réalisés en dehors des heures de bureau, les jours fériés ou le week-end. Il faudra veiller alors à informer clairement le patient d'un éventuel supplément et ce dernier devra marquer son consentement.