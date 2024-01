Un temps assez ensoleillé tout le week-end

Cet après-midi, le temps sera d'abord assez ensoleillé avec des nuages élevés. Plus tard dans l'après-midi, davantage de nuages moyens dériveront depuis l'ouest mais le temps restera sec.

Les maxima seront compris entre 3 et 5°C en Ardenne, et entre 6 et 8°C ailleurs, sous un vent faible et variable ou de secteur sud. À la côte, Éole restera modéré de sud puis de sud-sud-est.