Un temps frisquet et un risque d'averse locale

De larges éclaircies seront présentes surtout sur l'est, mercredi matin, mais des nuages bas pourront être observés en Haute Belgique. Sur l'ouest et puis sur le centre, le ciel deviendra plus nuageux avec quelques averses locales, prévoit l'IRM dans son dernier bulletin.

La nébulosité deviendra ensuite partout variable à abondante avec le développement de quelques averses l'après-midi. Le temps devrait toutefois rester plus sec sur les régions proches de la frontière hollandaise. Les maxima, trop bas pour la saison, seront compris entre 12 et 16°C.

Le vent de nord-ouest sera modéré sur le nord et l'est du pays, mais plus faible sur le sud et l'ouest.