Un temps généralement sec au sud du pays

Le ciel sera assez nuageux vendredi matin en Flandre et sur la partie centrale du pays, avec par moments de la pluie ou de la bruine. En cours d'après-midi, le risque de pluie diminuera et quelques courtes éclaircies pourront faire leur apparition par endroits. Sur le sud du pays, le temps devrait rester généralement sec avec davantage d'éclaircies en Gaume, prévoit l'IRM.

Les maxima varieront entre 18 et 20°C en Ardenne et dans la région côtière et entre 20 et 22°C dans les autres régions. Le vent de sud à sud-ouest deviendra modéré à assez fort, le long du littoral parfois fort. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.

La nuit prochaine, le temps sera généralement sec avec des éclaircies qui s'élargiront. Dans la région côtière, la nébulosité augmentera en fin de nuit avec possibilité de quelques averses. Les minima varieront entre 12 et 17°C. Le vent reviendra temporairement au sud en faiblissant. En fin de nuit, il deviendra modéré de sud-ouest, le long du littoral assez fort.

La journée de samedi s'annonce venteuse et marquée par le passage de quelques averses.