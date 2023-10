Un temps à nouveau sec, à quelques gouttes près

Dans le courant de l'après-midi, on retrouvera davantage d'éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima oscilleront entre 12°C en Hautes Fagnes et par endroits 18°C dans l'ouest, sous un vent modéré puis faible d'abord de sud-ouest puis d'ouest.

Jeudi soir et au cours de la nuit, le temps restera sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les minima oscilleront entre 4 et 12°C sous un vent faible et, à la côte, modéré de sud à sud- ouest. En fin de nuit, le vent deviendra parfois modéré au nord du sillon Sambre et Meuse.